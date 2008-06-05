Известна причина взрыва жилого дома в Слуцке

Ею названо неосторожное обращение хозяина особняка с газовым баллоном от автомобиля. Напомним, от взрыва обрушилось двухэтажное здание. На момент аварии в доме находились два человека. Женщина погибла, ее супруг в больнице. Следователи выяснили, что накануне вечером пострадавший ремонтировал машину, сняв при этом в гараже 20-килограммовый баллон со сжиженным газом. Баллон дал течь. Взрыв произошел в тот момент, когда концентрация газа превысила предельно допустимый уровень.



Специалисты выяснили также, что при строительстве дома был использован некачественный раствор. Именно по этой причине стены буквально рассыпались. Сейчас разбор завалов завершен.