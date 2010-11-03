Извержение вулкана в Индонезии: зона эвакуации расширена втрое

На индонезийском острове Ява — очередное мощное извержение вулкана Мерапи.

По силе оно превышает предыдущее на прошлой неделе, в результате которого погибли, по меньшей мере, 36 человек. Еще около 75 тысяч тогда вынуждены были покинуть свои дома.

Вулкан выбрасывает потоки лавы и облака раскаленного газа на расстояние до 10 тысяч метров. В связи с этим втрое расширена зона эвакуации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По словам властей, большинство населения окрестных деревень успело перебраться в более безопасные места до начала извержения.