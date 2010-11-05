Извержение вулкана в Индонезии: зона эвакуации людей расширена

На индонезийском острове Ява - новое извержение вулкана Мерапи — самое мощное с момента пробуждения «огненной горы».

Число погибших при извержении вулкана Мерапи достигло 92. Ранее сообщалось о 56 погибших. Все они из одной деревушки, которую накрыло облако ядовитого газа и пепла. Общее же число жертв природной стихии приближается к сотне. Десятки людей ранены.

Вулкан перешел в стадию активного извержения 26 октября. Власти страны в очередной раз расширили зону эвакуации. Свои дома должны покинуть жители населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от Мерапи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».