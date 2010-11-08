Извержение вулкана в Индонезии: у некоторых жителей обожжено 95% тела

Жители уверяют, что столь масштабное извержение они видят впервые.

Из-за извержения вулкана крупнейшие авиакомпании отменяют рейсы в страну. В частности, от полетов в Джакарту временно отказались «Люфтганза» и «Японские авиалинии», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Накануне вулкан выбросил около 50 миллионов кубометров пепла и магмы.

Из опасных районов эвакуировано 200 тысяч человек, многие размещены на стадионе из-за нехватки мест в стационарах. Ближайший к вулкану госпиталь переполнен. Врачи борются за жизни пострадавших. У некоторых людей обожжено 95% тела. В списке погибших уже более 140 человек.