Извержение вулкана в Чили. Пепел вулкана Пуйеуэ заблокировал аэропорты Австралии и Новой Зеландии

Из-за извержения чилийского вулкана в аэропортах аргентинской столицы Буэнос-Айрес вновь отменены все рейсы. Несмотря на то, что активность вулкана идет на спад, угрозу для воздушных коридоров представляют облака пепла выбрасываемые Пуйеуэ.

Накануне свои воздушные гавани закрыли Австралия и Новая Зеландия. В общей сложности в аэропортах своих рейсов ожидает около полторы тысячи пассажиров. Воздушное сообщение будет восстановлено, лишь когда улучшатся метеорологические условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».