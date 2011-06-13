Прямой эфир

Извержение вулкана в Чили. Пепел вулкана Пуйеуэ заблокировал аэропорты Австралии и Новой Зеландии

13 июня 2011 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из-за извержения чилийского вулкана в аэропортах аргентинской столицы Буэнос-Айрес вновь отменены все рейсы. Несмотря на то, что активность вулкана идет на спад, угрозу для воздушных коридоров представляют облака пепла выбрасываемые Пуйеуэ.

Накануне свои воздушные гавани закрыли Австралия и Новая Зеландия. В общей сложности в аэропортах своих рейсов ожидает около полторы тысячи пассажиров. Воздушное сообщение будет восстановлено, лишь когда улучшатся метеорологические условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12 июня 2011 18:15

КГБ закрыл контрабандный канал доставки нефтепродуктов за пределы Беларуси

12 июня 2011 14:02

Минские спасатели спасли лосиху, застрявшую в Заводском районе

12 июня 2011 13:46

Задержан нетрезвый водитель маршрутки «Сухарево» - рынок «Экспобел» с пассажирами в салоне