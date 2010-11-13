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Извержение вулкана на острове Ява: число жертв достигло 240 человек

13 ноября 2010 19:59
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Более 50 пострадавших с ожогами попали в больницу.

Многие местные жители отравились сернистым газом. Сотни тысяч человек живут во временных лагерях. Выбросы из кратера до сих пор продолжаются, и дать прогноз дальнейшего поведения «огненной горы» пока никто не берется.

Вулкан проснулся в конце октября. Тогда местные власти организовали срочную эвакуацию и опасную зону покинули около 400 тысяч человек. Однако многие жители окрестных деревень все же пытаются вернуться домой, боясь оставлять без присмотра свои поля и домашний скот, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Извержение вулкана на острове Ява

Извержение вулкана на острове Ява

Извержение вулкана на острове Ява

Извержение вулкана на острове Ява

Извержение вулкана на острове Ява

Извержение вулкана на острове Ява

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# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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