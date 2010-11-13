Извержение вулкана на острове Ява: число жертв достигло 240 человек

Более 50 пострадавших с ожогами попали в больницу.

Многие местные жители отравились сернистым газом. Сотни тысяч человек живут во временных лагерях. Выбросы из кратера до сих пор продолжаются, и дать прогноз дальнейшего поведения «огненной горы» пока никто не берется.

Вулкан проснулся в конце октября. Тогда местные власти организовали срочную эвакуацию и опасную зону покинули около 400 тысяч человек. Однако многие жители окрестных деревень все же пытаются вернуться домой, боясь оставлять без присмотра свои поля и домашний скот, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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