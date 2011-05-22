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Извержение вулкана Гримсвотн в Исландии. Власти страны запретили полеты в радиусе более 200 километров

22 мая 2011 16:02
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Ввысь поднялся 20-километровый столб дыма и пепла.

Пока прогнозы метеорологов обнадёживающие: по их мнению, масштабы извержения будут не настолько сильными, как извержение вулкана Эйяфьятлайокудль — тогда мощные выбросы пепла более чем на два месяца парализовали авиасообщение над Европой и Северной Атлантикой. Десятки тысяч людей не смогли улететь вовремя, а авиакомпании и турагентства понесли миллиардные убытки.

К слову, самолеты нашей национальной авиакомпании в Исландию не летают, но белорусские метеорологи отслеживают ситуацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Гримсвотн # Фотофакт

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