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Израильские военные с боем взяли на абордаж «Флотилию свободы»

31 мая 2010 10:02
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Один из кораблей международной гуманитарной флотилии шел в сектор Газа. В ходе спецоперации израильской армии погибли по разным данным от 2 до 16 человек. Около 30 – ранены.

В состав так называемой «Флотилии свободы» входят шесть судов, на борту которых находятся 600 человек, а также гуманитарная помощь для блокированных на территории сектора Газа палестинцев. Корабли направились в сторону сектора Газа, несмотря на запрет и предупреждения Израиля.

Напомним, морская блокада сектора Газа продолжается на протяжении трех лет. Это уже девятый раз, когда катера с правозащитниками с грузом гуманитарной помощи пытаются попасть в сектор Газа. В пяти из предыдущих случаев им удавалось прорвать блокаду.

# происшествия

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