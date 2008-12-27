Израильские военные готовятся к обширной наземной операции в Секторе Газа

К палестинским территориям стягивают военную технику. Жертвами ночных обстрелов анклава стали около 10-ти человек. Всего с момента начала бомбардировок погибли более трёхсот. Свыше тысячи ранены. Больницы Газы переполнены. Тем временем, власти Израиля утверждают, что операции направлены против боевиков ХАМАС, а военные делают всё, чтобы не причинить вреда мирным жителям Газы. По словам израильского командования, цель операции – прекращение обстрелов с палестинской стороны. Однако, за последние сутки бомбардировки только усилились. По Израилю выпущено почти две с половиной сотни ракет и мин. В зоне боевых действий находятся сотни иностранных граждан. Сейчас решается вопрос об эвакуации двухсот россиян. Информация о том, есть ли среди пострадавших белорусы, уточняется.