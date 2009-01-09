Израиль расширяет масштабы бомбардировок сектора Газа

С утра от воздушных атак в центре анклава погибли не менее 25-ти палестинцев, десятки ранены. Впервые с начала военной операции израильская авиация использовала фосфорные бомбы. Ожесточённый бой идёт на севере Газы. На фоне явного ухудшения обстановки основные стороны конфликта - Израиль и ХАМАС - отказались подчиниться требованию резолюции Совета Безопасности и прекратить огонь. Боевики ХАМАС сочли, что документ не отражает в полной мере интересов палестинского народа.