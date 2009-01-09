Прямой эфир

Израиль расширяет масштабы бомбардировок сектора Газа

09 января 2009 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С утра от воздушных атак в центре анклава погибли не менее 25-ти палестинцев, десятки ранены. Впервые с начала военной операции израильская авиация использовала фосфорные бомбы. Ожесточённый бой идёт на севере Газы. На фоне явного ухудшения обстановки основные стороны конфликта - Израиль и ХАМАС - отказались подчиниться требованию резолюции Совета Безопасности и прекратить огонь. Боевики ХАМАС сочли, что документ не отражает в полной мере интересов палестинского народа.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
06 января 2009 17:45

Четыре человека погибли в дорожно-транспортном в районе Барановичей

06 января 2009 17:44

Трагедия в Борисовском районе

05 января 2009 11:54

Работник Оршанского филиала ОАО "Витебскагропромтранс" погиб при взрыве бытового отопительного котла