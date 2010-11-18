Избитому журналисту газеты «КоммерсантЪ» Олегу Кашину стало лучше – он допрошен

Олег Кашин, журналист:
Говорить трудно — рот фактически зашит, для того чтобы зафиксировать сломанные челюсти.
Между тем, вчера же мэр Химок, один из тех, кого общественность заподозрила в возможной причастности к преступлению, вновь заявил, что участок скоростной трассы Москва—Санкт-Петербург должен быть построен через Химкинский лес, а «социальный протест не является основанием для изменения проекта».
В представительстве Европейского союза в Москве прошло совещание пресс-атташе посольств стран Евросоюза в Москве, посвященное делу Олега Кашина, сообщает ctv.by со ссылкой на «Ъ».Открытое письмо российских журналистов Дмитрию Медведеву: Журналист в России – мишень легкая, эффектная и совершенно безопасная