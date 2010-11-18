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Избитому журналисту газеты «КоммерсантЪ» Олегу Кашину стало лучше – он допрошен

18 ноября 2010 08:58
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Олег Кашин официально признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела о нападении на него в ночь на 6 ноября. Вчера журналист был переведен из нейрореанимационного отделения в травматологию. Его состояние оценивают как «средней тяжести».

Олег Кашин, журналист:
Говорить трудно — рот фактически зашит, для того чтобы зафиксировать сломанные челюсти.

Между тем, вчера же мэр Химок, один из тех, кого общественность заподозрила в возможной причастности к преступлению, вновь заявил, что участок скоростной трассы Москва—Санкт-Петербург должен быть построен через Химкинский лес, а «социальный протест не является основанием для изменения проекта».  

В представительстве Европейского союза в Москве прошло совещание пресс-атташе посольств стран Евросоюза в Москве, посвященное делу Олега Кашина, сообщает ctv.by со ссылкой на «Ъ».

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# происшествия

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