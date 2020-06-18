Из-за жары в 15 районах Беларуси запретили посещение лесов. Где действуют ограничения?

Новости Беларуси. Сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Беларуси. Из-за жары в 15 районах запретили посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения действуют в трех областях – Гомельской, Могилевской и Гродненской.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жаркая погода сохранится. Не исключено, что список районов, попавших под запрет, вырастет. Актуальную информацию в режиме онлайн можно отследить на сайте Минлесхоза.