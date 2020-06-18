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Из-за жары в 15 районах Беларуси запретили посещение лесов. Где действуют ограничения?

18 июня 2020 10:55
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Новости Беларуси. Сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Беларуси. Из-за жары в 15 районах запретили посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения действуют в трех областях – Гомельской, Могилевской и Гродненской.

Из-за жары в 15 районах Беларуси запретили посещение лесов. Где действуют ограничения?-1

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жаркая погода сохранится. Не исключено, что список районов, попавших под запрет, вырастет. Актуальную информацию в режиме онлайн можно отследить на сайте Минлесхоза.

Из-за жары в 15 районах Беларуси запретили посещение лесов. Где действуют ограничения?-4

Главная цель ограничительных мер, напоминают специалисты – сохранение лесного фонда и безопасность граждан. С начала года в Беларуси произошло уже 790 случаев возгораний в лесном фонде.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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