Из-за жары на подстанциях «Октябрь» и «Западная» прогремели взрывы

А в воскресную ночь тысячи гомельчан из-за солнца остались в кромешной тьме. За день масло в конденсаторе трансформаторной подстанции «Западная» нагрелось до критической температуры. В результате взрыва в зону отключения попала и одна из городских больниц. В это время в реанимации находилось два несовершеннолетних ребёнка. Жизни детей полностью зависели от электроснабжения. Но медики с честью вышли из сложившейся ситуации.
Олег Ядренцев главный врач Гомельской городской клинической больницы №1:
У нас есть портативные аппараты для искусственной вентиляции легких. Каждый из имеющихся аппаратов обеспечен источником бесперебойного питания.
Перейти на автономное питание пришлось и медикам в посёлке Октябрьский. Из-за высокой температуры на двух местных электроподстанциях почти час районный центр оставался без электричества.
Сегодня ровно месяц как Гомель живёт при средней дневной температуре выше 25-ти градусов. Жара сделала продавцов кваса самыми популярными людьми в городе.
Какие ещё сюрпризы подготовила жара гомельчанам, не знает никто. Точно так же как и то, когда же всё это закончится. Синоптики обещают небольшое похолодание, но, правда, всего-то на пару градусов и то до конца недели. Судя по всему, за отметкой 30 придётся пожить ещё как минимум до конца июля.
Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.