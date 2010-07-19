Из-за жары на подстанциях «Октябрь» и «Западная» прогремели взрывы

Беспощадное солнце оставило без света тысячи гомельчан и жителей посёлка Октябрьский. Сбои в энергосистемах произошли из-за взрывов на подстанциях «Октябрь» и «Западная»: от жары в устройствах закипело масло. В зону отключения попали больницы, водопровод, канализационно-насосная станция, тысячи жилых домов и квартир.

А в воскресную ночь тысячи гомельчан из-за солнца остались в кромешной тьме. За день масло в конденсаторе трансформаторной подстанции «Западная» нагрелось до критической температуры. В результате взрыва в зону отключения попала и одна из городских больниц. В это время в реанимации находилось два несовершеннолетних ребёнка. Жизни детей полностью зависели от электроснабжения. Но медики с честью вышли из сложившейся ситуации.

Олег Ядренцев главный врач Гомельской городской клинической больницы №1:

У нас есть портативные аппараты для искусственной вентиляции легких. Каждый из имеющихся аппаратов обеспечен источником бесперебойного питания.

Перейти на автономное питание пришлось и медикам в посёлке Октябрьский. Из-за высокой температуры на двух местных электроподстанциях почти час районный центр оставался без электричества.

Сегодня ровно месяц как Гомель живёт при средней дневной температуре выше 25-ти градусов. Жара сделала продавцов кваса самыми популярными людьми в городе.

Какие ещё сюрпризы подготовила жара гомельчанам, не знает никто. Точно так же как и то, когда же всё это закончится. Синоптики обещают небольшое похолодание, но, правда, всего-то на пару градусов и то до конца недели. Судя по всему, за отметкой 30 придётся пожить ещё как минимум до конца июля.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.