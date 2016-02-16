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Из-за взрыва газа в жилом доме в Ярославле обрушился подъезд: 7 человек погибли, 9 пострадали

16 февраля 2016 10:42
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Новости России. Более 500 российских спасателей продолжают работать на месте обрушения подъезда жилого дома в Ярославле. Это произошло из-за взрыва бытового газа. Уже известно о 7 погибших, среди них есть подросток и маленький ребенок. 9 человек пострадали.

В поврежденных 15 квартирах проживали более 80 человек. По уточненной информации, под завалами может находится до 17 жильцов. Существует опасность обрушения оставшихся конструкций.

Разбор завалов  планируется завершить к вечеру. Основная версия причины ЧП – бытовая. Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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