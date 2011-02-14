Из-за взрыва газа новостройки в Дзержинском районе 23 человека полночи провели на улице при температуре -20

Накануне поздно вечером в новостройке поселка «Энергетиков» произошел взрыв бытового газа. Жертв нет, но серьезно пострадал хозяин одной из квартир. К восстановлению дома, а взрыв повредил квартиры на трех этажах, специалисты приступили еще рано утром.

Предварительная причина взрыва – утечка газа. Но свое заключение еще должны дать эксперты проектного института.

Описание похоже как раз на взрыв бытового газа. Именно эту версию ЧП специалисты считают основной. Эпицентр аварии – на втором этаже. Там сейчас мало что напоминает о том, что квадратные метры – жилые. Хотя дом сдали «под ключ» еще в прошлом году.

Дина Павловна сейчас ждет уже другой ключ – от временной квартиры. Местные власти обещали передать уже через пару часов. Взрыв пришелся как раз этажом выше той комнаты, где пенсионерка за чашкой чая смотрела телевизор.

Дина Конопацкая, пенсионерка:

Задремала. И от этого взрыва я аж вздрогнула, такой взрыв произошел. Не поняла. И сразу же тут полилось сверху. Я тапочки одела и бегом наверх, думала, там открыли кран и закрыть забыли. Как поднялась наверх, там вообще страшно. Все вот эти кирпичи и плиты лежат в коридоре. Аж туда вынесло.

Уже через пять минут засыпали звонками сразу несколько «горячих линий». Скорую, милицию, МЧС и газовую службу вызывал весь квартал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сообщение о ЧП поступило в 22.30 от местных жителей. В 20-градусный мороз 23 человека были вынуждены покинуть свои квартиры. Находиться здесь, действительно, было небезопасно. Поэтому даже забрать свои вещи они смогли только после того, как спасатели установили вот такие усиливающие конструкции.

В час ночи на месте начала работу комиссия по чрезвычайным ситуациям. К утру «подключились» и три проектные организации. В первую очередь, будут восстанавливать наружную стену.

Разрушение 10 квадратных метров фасада и внутренних перегородок заставило временно сменить прописку жильцов десятка квартир. В том числе, Дину Павловну.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя Миноблисполкома:

В соседнем доме есть свободная квартира. Сейчас мы разгрузим пострадавший этаж, и все ее имущество перевезем до завершения ремонтных работ.

Восстановление будет произведено в кратчайшие сроки, задержки здесь не будет.

Окончательную причину взрыва специалисты пока не назвали. Предварительная – негерметичность газового оборудования. Каким образом утечка могла произойти в новостройке, будет определять следственная группа.

Михаил Швырев, заместитель начальника отдела Минского областного управления МЧС:

В данном доме газового болона не было, потому что дом подключен к централизованному газоснабжению. Работает следственная группа. Выводы будут по окончании ее работы.

Среди пострадавших в результате ЧП числится только хозяин квартиры, в которой и произошел взрыв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мужчину с ожогами первой и второй степени госпитализировали в Дзержинск. По словам медиков, его жизнь вне опасности.

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