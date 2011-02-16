Из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Миэ принято решение уничтожить 67 тысяч кур

В минский суд поступили дела двух россиян, участвовавших в беспорядках 19 декабря

Материалы уголовного дела по обвинению двух россиян в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря поступило в Минский городской суд. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В это же самое время некоторые СМИ развернули информационную атаку на белорусское следствие.