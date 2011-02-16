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Из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Миэ принято решение уничтожить 67 тысяч кур

16 февраля 2011 11:08
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Накануне в данном регионе был выявлен очередной случай падежа кур на птицефабрике.

Вокруг пораженной фермы установлена карантинная зона радиусом 10 километров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эпидемия птичьего гриппа нынешней зимой охватила уже восемь префектур Японии. Специалисты полагают, что источником вируса стали перелетные птицы.

В Японии из-за вспышки птичьего гриппа массово истребляют кур

В японской префектуре Кагосима зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа — уже четвертая за эту зиму

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