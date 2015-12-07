Из-за ветра более тысячи жителей 15 деревень Гродненской области провели ночь без света

Новости Беларуси. Непростая ситуация с погодой и в Беларуси. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный ветер оставил без света 600 домов в 13 населённых пунктах. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 метров в секунду. Аварийные службы и спасатели работают круглосуточно в усиленном режиме.

В ночном рандеву со стихией дом Зинаиды Николаевны устоял. Хозяйка, отмечает: повезло, что вовремя подготовились.

Зинаида Специан, житель поселка Радошковичи:

Сын очень хорошо за этим следит, поэтому нигде проблем таких нет. Все закрывается, укреплено.

Происки стихии не заставили в расплох и спасателей. На случай чрезвычайного происшествия припасены строительные материалы. Дежурство ведут в усиленном режиме.

Вяселав Гринь, начальник Молодечненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

В районе у нас создан специальный запас шифера. В том числе доски, гвозди, которыми тоже по мере необходимости в ближайшие сроки могли восстановить объект.

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра этой ночью могут доходить до 23 метров в секунду. Уровень опасности – оранжевый. Рекомендуют специалисты отложить дальние поездки и, при возможности, провести вечер дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.