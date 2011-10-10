Прямой эфир

Из-за угрозы наводнения 12-миллионный Бангкок готовится к эвакуации

10 октября 2011 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Если проливные дожди в данном регионе не прекратятся, то в ближайшее время река Чаупхрая, на которой стоит столица Таиланда, выйдет из берегов.

Из-за наводнения ситуация в стране на грани гуманитарной катастрофы. Из 77 провинций затоплены 30, разрушен почти миллион домов, потеряна почти четверть урожая риса, закрыты заводы. По последним данным, погибли 270 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чрезвычайная ситуация в стране начала складываться ещё в июле, с началом сезона дождей, однако такого масштаба бедствия никто не предполагал. Сильнее всего от разгула стихии пострадали центральные районы Таиланда, в курортных зонах всё относительно спокойно.

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 октября 2011 14:29

Наводнение в Анталии: подтоплены жилые дома, магазины и кафе

10 октября 2011 10:50

Ластовский: Погибшая на «Пушкинской» девушка пыталась выбраться на платформу

10 октября 2011 08:54

В результате столкновений христиан-коптов с египетской полицией погибли, по меньшей мере, 23 человека