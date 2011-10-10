Из-за угрозы наводнения 12-миллионный Бангкок готовится к эвакуации

Если проливные дожди в данном регионе не прекратятся, то в ближайшее время река Чаупхрая, на которой стоит столица Таиланда, выйдет из берегов.

Из-за наводнения ситуация в стране на грани гуманитарной катастрофы. Из 77 провинций затоплены 30, разрушен почти миллион домов, потеряна почти четверть урожая риса, закрыты заводы. По последним данным, погибли 270 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чрезвычайная ситуация в стране начала складываться ещё в июле, с началом сезона дождей, однако такого масштаба бедствия никто не предполагал. Сильнее всего от разгула стихии пострадали центральные районы Таиланда, в курортных зонах всё относительно спокойно.