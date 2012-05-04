Прямой эфир

Из-за тяжелого финансового положения 50-летний итальянец захватил заложников в здании налоговой службы Бергамо

04 мая 2012 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В здании налоговой службы города Бергамо вооруженный винтовкой и двумя пистолетами мужчина захватил заложников. В руках у него оказались 15 человек. В ходе переговоров с полицией 50-летний итальянец заявил, что на такой шаг его толкнуло тяжелое финансовое положение – он разорился. Заложников взял, чтобы предать огласке свое бедственное положение.

Ситуация разрешилась довольно мирно. Захватчик увидел, что полиция готовится к штурму, и всех отпустил. А вскоре и сам сдался в руки правоохранителей. Несмотря на то, что итальянец сделал несколько выстрелов, никто из заложников не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
02 мая 2012 12:52

Парашютист-экстремал прыгнул с крыши 25-этажного дома в минском микрорайоне Каменная Горка

02 мая 2012 06:58

После посещения Бараком Обамой Кабула боевики атаковали гостиничный комплекс с иностранцами и военную базу

02 мая 2012 06:42

Радикально настроенные движения Германии отметили Первомай столкновениями с полицией