Из-за тяжелого финансового положения 50-летний итальянец захватил заложников в здании налоговой службы Бергамо

Новости Италии. В здании налоговой службы города Бергамо вооруженный винтовкой и двумя пистолетами мужчина захватил заложников. В руках у него оказались 15 человек. В ходе переговоров с полицией 50-летний итальянец заявил, что на такой шаг его толкнуло тяжелое финансовое положение – он разорился. Заложников взял, чтобы предать огласке свое бедственное положение.

Ситуация разрешилась довольно мирно. Захватчик увидел, что полиция готовится к штурму, и всех отпустил. А вскоре и сам сдался в руки правоохранителей. Несмотря на то, что итальянец сделал несколько выстрелов, никто из заложников не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.