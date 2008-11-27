Из-за строительства ГЭС оказалась отрезанной от внешнего мира деревня на Гродненщине

Проблема в обычной халатности генерального подрядчика. Трасса для тяжёлой техники прошла прямо по деревне. Центральная улица превратилась в непроходимое болото, а жители вот уже третью неделю остаются без воды. Ни скорая помощь, ни пожарные, ни даже автолавка добраться сюда не могут.



Уже несколько месяцев небольшое селение живёт по военным законам. Здесь идут настоящие сражения. Вот только захватчики - самосвалы, груженые гравием. Их атаки и пытаются отбить местные пенсионеры. В деревне автомобили разрушили единственную дорогу, сломали заборы, а от постоянного грохота в домах - трещины. Чтобы остановить непрошенных гостей, сельчане перегораживают улицы живым щитом и колючей проволокой.

Последней каплей стало, когда под тяжестью грузовиков лопнул водопровод. Для деревни, где нет ни одного колодца, отсутствие воды настоящая трагедия.