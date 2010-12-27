Из-за снегопадов в штатах Вирджиния, Мэриленд и Массачусетс введено чрезвычайное положение

От сильнейших снегопадов и ледяных дождей страдает Атлантическое побережье США.

Полторы тысячи авиарейсов отменены в трех аэропортах Нью-Йорка. Значительные изменения в расписании вылетов были сделаны также в аэропортах Вашингтона, Чикаго и штатах Северная и Южная Каролина. Здесь проходит перерегистрация пассажиров на рейсы, вылет которых запланирован на вторник.

В штатах Вирджиния, Мэриленд и Массачусетс введено чрезвычайное положение. Дорожное движение практически парализовано, из-за белой пелены видимость — минимальная. С перебоями ходят и поезда.

Неутешительны и прогнозы синоптиков: в ближайшее время на регион обрушится снежный шторм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».