Из-за сильного ветра 13 августа в Беларуси были обесточены более 600 населенных пунктов

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды 13 августа. Из-за сильного ветра были обесточены более 600-от населенных пунктов. Утром ещё 70 оставались без света. Нарушение электроснабжения было практически во всех областях страны, более всего пострадали Витебская и Могилевская области.

Стихия также обесточила более полутора тысяч трансформаторных подстанций.

Александр Сивак, первый заместитель генерального директора, главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Нам удалось практически к обеду ликвидировать последствия отключений. У нас было задействовано более 200 бригад. Сейчас у нас отключено только 50 ТП.

Каждый год мы расчищаем просеки на площади более 10 тысяч га, приводим в порядок леса возле линий, чтобы деревья не падали на провода. Это более 8 тысяч га.

Несколько лет назад при таких ветрах у нас шли массовые завалы деревьев, нам за сутки не удавалось ликвидировать последствия.

Кроме того, в Гомельской, Могилевской областях и Минске ветер ломал и валил деревья на автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.