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Из-за сильного снегопада и порывистого ветра без света остались тысячи жителей Московской и Тверской областей

03 января 2011 09:11
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Чрезвычайная ситуация введена почти в 20 районах. Обесточено 80 населенных пунктов Подмосковья.

Не лучше ситуация и в Тверской области. Там без электричества – около 300 поселков. Энергетики работают в авральном режиме.

Не обошлось без ЧП и в одной из воздушных гаваней Москвы. Из-за сложных погодных условий в аэропорту «Домодедово» вновь вышла из строя одна из подстанций. Правда, на сей раз, аэровокзал смог перейти на резервные источники питания. На данный момент «Домодедово» продолжает принимать и отправлять авиарейсы согласно штатному расписанию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

Последствия снегопадов в Росии

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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