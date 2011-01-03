Из-за сильного снегопада и порывистого ветра без света остались тысячи жителей Московской и Тверской областей

Чрезвычайная ситуация введена почти в 20 районах. Обесточено 80 населенных пунктов Подмосковья.

Не лучше ситуация и в Тверской области. Там без электричества – около 300 поселков. Энергетики работают в авральном режиме.

Не обошлось без ЧП и в одной из воздушных гаваней Москвы. Из-за сложных погодных условий в аэропорту «Домодедово» вновь вышла из строя одна из подстанций. Правда, на сей раз, аэровокзал смог перейти на резервные источники питания. На данный момент «Домодедово» продолжает принимать и отправлять авиарейсы согласно штатному расписанию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».