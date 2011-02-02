Из-за шторма в 30 штатах США отменено 4 тысячи авиарейсов

Мощнейший снежный шторм обрушился на территорию более чем 30 штатов США. Циклон из-за его размеров метеорологи уже прозвали «монстром».

Сильный ветер и обледенение стало причиной обрыва линий электропередач. Без света остались свыше 100 тысяч человек. Из-за непогоды отменено более 4 тысяч авиарейсов. В Чикаго впервые за 12 лет из-за снега и мороза отменены занятия в школах. Не работают правительственные учреждения и почта. Затруднено движение по автотрассам. В Нью-Йорке уже отмечены перебои в работе общественного транспорта. В штатах Миссури, Оклахома, Иллинойс и Висконсин объявлено чрезвычайное положение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».