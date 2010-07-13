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Из-за шквалистого ветра в Минске рухнули строительные леса и падали деревья

13 июля 2010 19:02
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Ветер в течение 15 минут основательно прошелся по столице. В Курасовщине рухнули строительные леса, а на юго-западе Минска из-за упавшего дерева оказался заблокированным выход из магазина.

Такого шквалистого ветра давно не знала здешняя земля. 20 метров в секунду, и это не считая почти тропического ливня. Стихия, которая длилась всего 10 минут, в буквальном смысле накрыла не только столицу, но и автомобили минчан.

Ураган в Минске

Непредвиденная остановка у этого автомобиля, похоже, затянется надолго. На него упала рядом стоявшая береза. Изрядно поврежден капот и лобовое стекло. Впрочем, последствия могли быть намного хуже. Ветхих деревьев было три.

Очевидец:
Вышел посмотреть на свою машину, хотел поехать. Вдруг — туча, поднялся ветер и эти три березы закрутило. Одну из них наклонило к асфальту, и она упала на машину.

Андрею повезло больше. Он поставил авто в двух метрах от рокового дерева.

Водитель:
Я приехал сюда случайно, и если бы моя машина стояла здесь буквально минут 25-30, то картина была бы такой же.

Всему виной циклон с Черного моря. Именно он приносит большой ветер и большие проблемы. К счастью, на этот раз обошлось без человеческих жертв.

Впрочем, помощь сегодня понадобилась и самой «скорой помощи». Упавшее дерево загородило выезд из больницы. А по улице Кижеватова стихия обрушила строительные леса. Заложниками оказались 4 человека. Их спасли сотрудники МЧС. По прогнозам синоптиков, нелетная погода ожидается и завтра.

Ураган в Минске

Ураган в Минске

Ураган в Минске

# происшествия # Погода # Фотофакт

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