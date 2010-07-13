Из-за шквалистого ветра в Минске рухнули строительные леса и падали деревья

Такого шквалистого ветра давно не знала здешняя земля. 20 метров в секунду, и это не считая почти тропического ливня. Стихия, которая длилась всего 10 минут, в буквальном смысле накрыла не только столицу, но и автомобили минчан.
Непредвиденная остановка у этого автомобиля, похоже, затянется надолго. На него упала рядом стоявшая береза. Изрядно поврежден капот и лобовое стекло. Впрочем, последствия могли быть намного хуже. Ветхих деревьев было три.
Очевидец:
Вышел посмотреть на свою машину, хотел поехать. Вдруг — туча, поднялся ветер и эти три березы закрутило. Одну из них наклонило к асфальту, и она упала на машину.
Андрею повезло больше. Он поставил авто в двух метрах от рокового дерева.
Водитель:
Я приехал сюда случайно, и если бы моя машина стояла здесь буквально минут 25-30, то картина была бы такой же.
Всему виной циклон с Черного моря. Именно он приносит большой ветер и большие проблемы. К счастью, на этот раз обошлось без человеческих жертв.
Впрочем, помощь сегодня понадобилась и самой «скорой помощи». Упавшее дерево загородило выезд из больницы. А по улице Кижеватова стихия обрушила строительные леса. Заложниками оказались 4 человека. Их спасли сотрудники МЧС. По прогнозам синоптиков, нелетная погода ожидается и завтра.