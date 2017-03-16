Из-за прорыва трубопровода в Новополоцке несколько домов и соцобъектов 16 марта остались без горячей воды и тепла

Новости Беларуси. Порыв на трубопроводе в Новополоцке полностью ликвидирован. Этим утром в городе произошла коммунальная авария, в результате которой без горячей воды и тепла остались 12 домов, детский сад, школа, бассейн и Полоцкий государственный университет.
Диаметр повреждения был больше 20 сантиметров. К этому времени теплоснабжение и подача горячей воды восстановлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Касович, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Витебскэнерго»:
Были вызваны ремонтные бригады, техника. Причины уже известны – это наружная коррозия металла. Трубопровод уже достаточно старый, 1972 года выпуска. У нас разработан проект по его замене. Я надеюсь, что в этом году мы его заменим, хотя испытания гидравлические этот участок проходил успешно.
На месте аварии работали четыре спецмашины и почти два десятка специалистов.