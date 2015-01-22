Из-за прорыва теплотрассы в Минске полтора десятка домов остались без отопления

Новости Беларуси. Более трех десятков домов в Минске остались без отопления. Причиной происшествия, как сообщили в одном из филиалов Минских теплосетей, стала авария на теплотрассе. Еще утром она спровоцировала транспортный коллапс на одном из участков Партизанского проспекта, а уже чуть позже стало известно о том что без тепла остались и сотни минских квартир.

Галина Князик, очевидец:

Все легковые машины стали ехать через наш двор. Думаем, что такое, как прорвало. Потом увидели, что парность очень большая на рабочем, потом муж пошел в бытовку и сказал, что, видно, прорвало отопление, теплотрассу.

Кипяток в подвалы домов хлынул около 8 утра. Спустя три часа на помощь пришли сантехники. Воду они частично откачали, но последствия ЧП не дают покоя жителям подтопленных многоэтажек. Влажность в подсобных помещениях, среди которых и электрощитовая, очень высокая. У многих пострадало имущество.

Ольга Семашко, жительница дома по переулку Рабочий:

Па добраму, канешне, павінны быць нейкія нават іскі да службы, якая адказвае за ўтрыманне дома.

В доме с подмоченной репутацией Ольга с мужем и маленьким ребенком живет третий год. Но даже за такой непродолжительный срок, это далеко не первый подобный случай.

Ольга Семашко, жительница дома по переулку Рабочий:

Я жыву тут трэці год, і ў нас кожны год, два разы, можа, на год, прарывае гэтую цеплацэнтраль, я так разумею. Адразу ідзе затапленне падвала, а там знаходзяцца падвалы жыхароў. У выніку ідзе пастаяннае падтапленне, вільгаць, там заводзяцца блохі, пацукоў ужо бачылі. ЖЭС ніяк не рэагуе, жыхары вымушаны самі неяк праблемы вырашаць.

Что со всем этим делать — людям не понятно. Нет ответа и у местного ЖЭСа, который не нашел времени на комментарии, ссылаясь на занятость более важными проблемами.

Трубопроводы Ленинского района скоро встретят полувековой юбилей. В 2014 году было принято окончательное решение о их замене. С лета на этом участке ведется активная работа, которой даже зима не помеха.

Проект замены теплосетей рассчитан на 4 года. И все бы ничего, но в отлаженную работу то и дело вмешивается его величество случай, по вине которого без отопления остались 33 дома и детский сад.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала Минских теплосетей РУП «Минскэнерго»:

За час мы это место локализовали, вызвали представителей, начали производить раскопки. В течение сегодняшнего дня, ориентировочно в 21:00 мы повреждение ликвидируем.

Чтобы ускорить процесс и минимизировать неудобства, которые сопровождают даже незначительный ремонт, перекладка идет даже зимой. Поэтому и роют, и копают. Отключение отопления производится лишь в крайней необходимости и на непродолжительный срок. Исключение составляют экстренные случаи, которые лишний раз подтверждают, что с заменой труб лучше бы поторопиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент отопление не подключили. Мы будем следить за ситуацией.