Прямой эфир

Из-за пристроенной мансарды разваливается дом на улице Данилы Сердича в Минске

28 февраля 2014 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На стенах трещины Сыпется штукатурка,... Дом на улице Данилы Сердича в Минске разваливается буквально  на глазах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Совсем недавно в доме номер четыре появились новоселы - пятиэтажке пристроили мансарду. Здание стало на полтора уровня выше. Такая нагрузка не могла не сказаться на стенах сорокалетней давности: поползли щели, плитка отвалилась.

До того, как начать строить сверху этажи, рабочим следовало укрепить старые стены. Однако капитальный ремонт начался только после появления мансарды. Сейчас здесь обновляют фасад.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трагедия в зоопарке Калининграда. Стая бродячих собак загрызла пятерых кенгуру
28 февраля 2014 18:06

Трагедия в зоопарке Калининграда. Стая бродячих собак загрызла пятерых кенгуру

В Орше 27 февраля провалился под лед и утонул школьник
28 февраля 2014 17:43

В Орше 27 февраля провалился под лед и утонул школьник

11-летняя девочка застрелила пуму, защищая своего брата от нападения
28 февраля 2014 14:33

11-летняя девочка застрелила пуму, защищая своего брата от нападения