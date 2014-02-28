Из-за пристроенной мансарды разваливается дом на улице Данилы Сердича в Минске

На стенах трещины Сыпется штукатурка,... Дом на улице Данилы Сердича в Минске разваливается буквально на глазах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Совсем недавно в доме номер четыре появились новоселы - пятиэтажке пристроили мансарду. Здание стало на полтора уровня выше. Такая нагрузка не могла не сказаться на стенах сорокалетней давности: поползли щели, плитка отвалилась.

До того, как начать строить сверху этажи, рабочим следовало укрепить старые стены. Однако капитальный ремонт начался только после появления мансарды. Сейчас здесь обновляют фасад.