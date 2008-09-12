Из-за пожара тоннель под проливом Ла-Манш закрывают на неопределенный срок

Полностью парализовано железнодорожное сообщение между Британскими островами и материком. Во Франции и Великобритании своих рейсов дожидаются тысячи пассажиров. Огонь вспыхнул накануне вечером на платформе поезда, перевозившего фуры. Полностью потушить пламя до сих пор не удается. Этот пожар уже третий за последние 14 лет. Последний раз движение под проливом останавливали 2 года назад. Тогда причиной инцидента стало возгорание грузового состава.