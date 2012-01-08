Из-за петарды в Минске сгорели несколько балконов

Любители петард омрачили праздник жителям четырех квартир одной из столичных многоэтажек по улице Гинтовта. Накануне вечером из-за пиротехники здесь загорелись сразу несколько балконов.

Залетевшая на шестой этаж петарда спровоцировала пожар. Огонь перекинулся на смежный балкон, а далее — на седьмой и восьмой этажи.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 23 человека, пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано в течение примерно получаса. Виновников ЧП устанавливают.

Ирина Кострова, пострадавшая:

Я пошла к друзьям, Рождество отмечать. Мне позвонили и сказали, что пожар. Мальчишки шалили — петарды, пиротехника какая-то использовалась — и убежали. Попало на балкон, балкон был закрыт. Комната полностью выгорела, остальное тоже пострадало. Не знаю, будет подлежать ремонту или нет. Вот кому-то шуточки, кто-то расхлёбываться будет.

Огненные фейерверки и зажженные в общественных местах петарды расценивается как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин. Если речь идет о несовершеннолетних, то наказать могут родителей. В этом случае предусмотрен штраф до 20 базовых величин.