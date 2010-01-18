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Из-за перестрелок правительственных войск с боевиками гибнут мирные жители

18 января 2010 13:20
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В Кабуле продолжается перестрелка между правительственными войсками и боевиками «Талибана».

Столкновения идут одновременно в нескольких местах - возле президентского дворца, центрального банка, министерства юстиции и в одном из крупных торговых центров.

Несколько боевиков убиты. Есть жертвы и со стороны правительственных войск.

Все центральные улицы столицы перекрыты. Нарушена телефонная связь, правительственные учреждения и гостиницы закрыты. В зданиях ряда министерств прогремели взрывы.

Кроме того, нападению подверглись банк и центральный узел связи. По предварительным данным, несколько человек погибли. По меньшей мере 13 человек ранены. Большинство пострадавших - мирные граждане.

# происшествия

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