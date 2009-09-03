Из-за одиночества пенсионерка сожгла свой дом

Женщина хотела сжечь дом вместе с собой, но в последний момент передумала и выбежала из горящего здания.

62-летняя жительница деревни Дуравичи Буда-Кошелевского района подожгла собственный дом. Так она хотела покончить жизнь самоубийством. Но в последний момент выбежала из горящего здания.

Женщина объяснила случившееся тем, что устала от одиночества и таким образом хотела решить свою проблему, но не смогла довести задуманное до конца. Предполагается, что на подобные действия пенсионерка решилась в состоянии алкогольного опьянения.

Во время разбирательства выяснилось, что сгоревший дом принадлежал местному хозяйству. В связи с этим по факту поджога возбуждено уголовное дело. Женщине грозит ограничение либо лишение свободы, пишет «Комсомольская правда».