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Из-за несуществующей посылки жительница Минска лишилась $17 тыс.

13 мая 2026 08:20
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Из-за несуществующей посылки жительница Минска лишилась $17 тыс. -0

Минчанка лишилась более $17 тыс. и €1000, поверив сообщению из мессенджера, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Жительнице столицы пришло сообщение якобы от сотрудников «Белпочты». В нем говорилось, что женщине пришла посылка, срок хранения которой истек, в связи с чем ее почтовое отправление ушло обратно отправителю.

Минчанку убедили, что для возвращения посылки ей нужно передать пришедший посредством СМС код. После того как женщина сообщила номер, ей позвонил лжесотрудник кибербезопасности. Он сообщил, что ранее гражданка общалась со злоумышленниками, и те воспользовались ее данными для проведения незаконных финансовых операций.

Далее с женщиной общались мошенники, которые представились ей сотрудниками правоохранительных органов, а также Нацбанка. Угрожая минчанке уголовным преследованием, они убедили ее задекларировать деньги.

В результате женщина передала курьеру злоумышленников $17 тыс. и €1000. Только через некоторое время она поняла, что стала жертвой преступников, и обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное бдело.

Белстат: мошенники могут использовать перепись населения в своих целях

Фото: pixabay

# Интернет-мошенничество # Мошенничество

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