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Из-за непогоды в Минске увеличивается количество мелких аварий

04 марта 2018 11:02
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Новости Беларуси. За сутки в Минской области было зафиксировано 120 мелких аварий и два ДТП, в которых пострадали 4 человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Миноблисполкома, в Пуховичском районе днём 3 марта возле деревни Дукора маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter врезалось в стоявшее на обочине Renault Sandero.  

После столкновения микроавтобус, за рулём которого находился 27-летний водитель, съехал в кювет и перевернулся. Одну из пассажирок с подозрением на черепно-мозговую травму доставили в медучреждение.  

Пассажирка Renault травмировала нос, но ей госпитализация не потребовалась.  

Из-за непогоды в Минске увеличивается количество мелких аварий-1

Фото: ГАИ ГУВД Миноблисполкома  

Около шести вечера на этой же дороге занесло Renault Logan. Машину выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lexus. В ДТП серьёзные травмы получили 48-летний водитель и 47-летняя пассажирка Renault. Обоих доставили в медучреждение.  

Сейчас в Минской области действует спецплан «Погода». Задействованы дополнительные наряды ГАИ и 528 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных служб.  

В начале весны 2018 года в Житковичском районе спасатели вытащили из снега автобус с детьми. 

В ТС было четыре 7-летних ребёнка – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Минской области

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