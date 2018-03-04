Из-за непогоды в Минске увеличивается количество мелких аварий

Новости Беларуси. За сутки в Минской области было зафиксировано 120 мелких аварий и два ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Миноблисполкома, в Пуховичском районе днём 3 марта возле деревни Дукора маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter врезалось в стоявшее на обочине Renault Sandero.

После столкновения микроавтобус, за рулём которого находился 27-летний водитель, съехал в кювет и перевернулся. Одну из пассажирок с подозрением на черепно-мозговую травму доставили в медучреждение.

Пассажирка Renault травмировала нос, но ей госпитализация не потребовалась.