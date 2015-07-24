Из-за непогоды в Беларуси около 20 деревень остались без света

Новости Беларуси. Непогода дала знать о себе и в Беларуси. Около 20 деревень сейчас остаются без света. Порывистый ветер 23 июля сорвал крыши с домов и хозпостроек в 40 населённых пунктах. Энергоснабжение было нарушено — в 750-ти. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Установлены и своеобразные антирекорды. В Житковичах за двадцать минут выпала месячная норма осадков. Несколько часов не ходили электрички между Молодечно и Минском. Причиной стало упавшее дерево, которое повредило линию электропередач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.