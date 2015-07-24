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Из-за непогоды в Беларуси около 20 деревень остались без света

24 июля 2015 07:55
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Новости Беларуси. Непогода дала знать о себе и в Беларуси. Около 20 деревень сейчас остаются без света. Порывистый ветер 23 июля сорвал крыши с домов и хозпостроек в 40 населённых пунктах. Энергоснабжение было нарушено — в 750-ти. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Установлены и своеобразные антирекорды. В Житковичах за двадцать минут выпала месячная норма осадков. Несколько часов не ходили электрички между Молодечно и Минском. Причиной стало упавшее дерево, которое повредило линию электропередач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Погода в Беларуси

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