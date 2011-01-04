Из-за непогоды китайские водители провели в пробках более 30 часов

Более полутора миллиона человек пострадали от морозов в Китае.

Резкое понижение температуры, сильные ветры, обильные снегопады и ледяные дожди на юго-западе страны, вызвали обледенение скоростных автотрасс. Из-за непогоды многие дороги были закрыты, в пробках водители и пассажиры провели более 30 часов.

В настоящее время движение по автомагистралям практически восстановлено. Экономический ущерб от удара стихии превысил 10 миллионов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».