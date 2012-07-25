Из-за неблагополучных соседей, у которых сгорела квартира, в больницу попал ребенок из квартиры сверху

Новости Беларуси. Ночью 24 июля на первом этаже пятиэтажки по улице Бельского в Минске горела квартира: сгорела часть домашнего имущества, закопчены стены и потолок. 43-летняя сожительница хозяина погибла в огне, 42-летнего хозяина увезли в больницу (у него тяжелая термоингаляционная травма, отравление угарным газом, термический ожог лица и левого предплечья 1,2,3 степени на площади 5%).

Едкий дым, который поднимался вверх по стояку, угрожал жизни и здоровью жильцов верхних квартир. Работники МЧС эвакуировали всех жильцов подъезда, в том числе 2 детей. Один из них, мальчик 2012 года рождения из одной из квартир наверху, надышался угарным газом.

Как предполагают пожарные, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде. Эту версию подтверждают и характеристики хозяина квартиры. Со слов соседей, мужчина часто выпивает, курит, сообщает ctv.by со ссылкой на БеЛТА.