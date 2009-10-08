Прямой эфир

Из-за мощного тайфуна «Мелор» в Японии закрыты школы и отменены сотни авиарейсов

08 октября 2009 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Разрушены до полусотни домов, из опасных зон эвакуированы около девяти тысяч человек.

Стихия обрушилась на юг острова Хонсю. Высота волн у побережья достигает 9 метров. Пока известно о двух погибших и свыше 50 раненых. Очевидцы рассказывают, что потоками воды машины уносит в море. Из-за повреждений на линиях электропередачи без света остались тысячи людей.

Не исключено, что этой ночью стихия приблизится к Южным Курилам и Сахалину. В связи с надвигающимся тайфуном главное управление МЧС России по Сахалинской области приведено в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендуют не покидать свои дома без особой надобности.

ураган Япония Мелор

ураган Япония Мелор

ураган Япония Мелор

ураган Япония Мелор

ураган Япония Мелор

ураган Япония Мелор

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
08 октября 2009 07:20

Молдавские пограничники задержали фруктовый сад

07 октября 2009 19:17

Осы атаковали одну из многоэтажек Бреста

В одну из рек Великобритании попал цианид
07 октября 2009 13:58

В одну из рек Великобритании попал цианид