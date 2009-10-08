Из-за мощного тайфуна «Мелор» в Японии закрыты школы и отменены сотни авиарейсов

Разрушены до полусотни домов, из опасных зон эвакуированы около девяти тысяч человек.

Стихия обрушилась на юг острова Хонсю. Высота волн у побережья достигает 9 метров. Пока известно о двух погибших и свыше 50 раненых. Очевидцы рассказывают, что потоками воды машины уносит в море. Из-за повреждений на линиях электропередачи без света остались тысячи людей.

Не исключено, что этой ночью стихия приблизится к Южным Курилам и Сахалину. В связи с надвигающимся тайфуном главное управление МЧС России по Сахалинской области приведено в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендуют не покидать свои дома без особой надобности.