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Из-за массового отравления детей в лагере «Альбатрос» уволен главный санитарный врач Севастополя

13 июля 2011 12:47
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По факту ЧП возбуждено уголовное дело. 84 человека, среди которых 78 детей и воспитатели, были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Состояние пострадавших легкой и средней тяжести.

Все они отдыхали в детском лагере под Севастополем.

По предварительным данным, причиной кишечной инфекции стало употребление некачественных продуктов питания, остатки которых взяты для проведения лабораторных исследований. В лагерь уже прибыли сотрудники прокуратуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # происшествия

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