Прямой эфир

Из-за лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке России многие населённые пункты находятся под слоем смога

26 сентября 2011 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Сибири и на Дальнем Востоке России из-за лесных пожаров введён особый противопожарный режим. Огнём объято около 600 гектаров леса.

Врачи просят людей не выходить на улицу без необходимости, и плотно закрыть все окна. Жителям запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На борьбу с природной стихией уже направлено около 3 тысяч пожарных, а также специальная военная техника. Однако, осложняет работу спасателей установившаяся в регионе сухая погода. В большинстве очаги напоминают тлеющие торфяники. Пламя уходит вглубь, из-за чего тушить его становится значительно труднее.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На крыше гостиницы «Беларусь» горел битум
26 сентября 2011 12:06

На крыше гостиницы «Беларусь» горел битум

26 сентября 2011 10:04

Студенты захватили студию центрального телеканала

26 сентября 2011 10:00

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона