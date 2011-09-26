Из-за лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке России многие населённые пункты находятся под слоем смога

В Сибири и на Дальнем Востоке России из-за лесных пожаров введён особый противопожарный режим. Огнём объято около 600 гектаров леса.

Врачи просят людей не выходить на улицу без необходимости, и плотно закрыть все окна. Жителям запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На борьбу с природной стихией уже направлено около 3 тысяч пожарных, а также специальная военная техника. Однако, осложняет работу спасателей установившаяся в регионе сухая погода. В большинстве очаги напоминают тлеющие торфяники. Пламя уходит вглубь, из-за чего тушить его становится значительно труднее.