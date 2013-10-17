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Из-за крупных лесных пожаров в Австралии эвакуированы более тысячи человек

17 октября 2013 10:13
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Новости Австралии. На востоке Австралии бушуют лесные пожары. Пламя вплотную приблизилось к жилым районам. Три крупных пожара уже у окрестностей Сиднея. В городе пахнет гарью, а небо заволокло дымкой.

Больше всего пострадал порт Стивенс, расположенный всего нескольких километрах от Сиднея. Сгорело несколько жилых домов, огнем уничтожены десятки машин. Уже эвакуированы более тысячи человек. Несколько местных жителей попали в больницу.

Ситуацию значительно осложняет погода. В городе – аномальная жара и шквалистый ветер. На борьбу с огнем брошены все силы. В операции участвую вертолеты. Взять ситуацию под контроль пока не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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