Из-за халатности строителей и апрельского снега затоплена многоэтажка в центре Гродно

Новости Беларуси. Халатность или капризы погоды. В многоэтажном доме в центре Гродно затопило верхние этажи. Главная причина - апрельские снегопады и последовавшие за ними ливни. Поспособствовала масштабному потопу в этом доме и халатность строителей. Из-за жёстких сроков сдачи объекта строители нарушили технологию ремонта кровли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионерка Богуслава Макарова до сих пор не может прийти в себя после потопа в квартире. В один из вечеров с потолка просто хлынула вода. Она испортила обои и пол в коридоре и на кухне.

Богуслава Макарова, потерпевшая:

Сначала начало капать здесь по швам, и у соседа. Это первоначально. А потом пошло уже везде… Всё стояло здесь - и вёдра и тряпки, всё что могло, всё было в ход пущено.

Причину потопа долго искать не пришлось. Во время ремонта крыши строители убрали старую кровлю, а новую положить не успели. Сильные снегопады и дожди в начале апреля и привели к подтоплению квартир на верхних этажах.

Мария Тепло, потерпевшая:

Вечером увидела это пятно и думаю, наверное, соседи затопили. Пошла к ним, у них дверь открыта, два таза стояло, вода текла прямо струёй. Я уже ничего не спрашивала, мне всё понятно стало.

Запах сырости все еще чувствуется во всем доме, на лестничных площадках до сих мокрые стены.

Аналогичная ситуация во всех подъездах многоэтажного дома, вода с крыши буквально струилась по стенам. Затопленными оказались все квартиры на 10 этаже. Серьёзно пострадала электропроводка.

Строители свою вину признают. Говорят, подвела погода, никто не ожидал снега в апреле. Сроки сдачи объекта ограничены, поэтому в спешке нарушили технологию укладки крыши. Сегодня, правда, протечка устранена, уложен двойной слой гидроизоляции. А пострадавшим обещают сделать ремонт.

Дмитрий Ушкевич, исполняющий обязанности начальника ремонтно-строительного управления №6 Гродно:

Проведён обход всех квартир. Это, в основном, квартиры 10 этаже. Оценён материальный ущерб, который был причинён жильцам. Он будет компенсирован нашей организацией за счёт виновных. Материальный ущерб будет выплачен полностью. Кто из жильцов как захочет. Это или материальный ущерб, или ремонт силами нашей подрядной организации.

Жильцов заверили что ждать осталось недолго. Строители до конца апреля полностью закончат ремонт кровли, после чего специальные бригады возьмутся и за пострадавшие квартиры.