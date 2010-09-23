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Из-за горящего холодильника минские спасатели эвакуировали девять человек

23 сентября 2010 06:11
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В одной из квартир в Минске из-за старого холодильника возник пожар. Возгорание произошло поздно вечером. Бытовая техника, которая была выпущена в 1986 году, дала сбой.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали хозяев квартиры и девять человек с верхних этажей, пишет газета «Рэспублiка».

Александр Лапаник, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Срок эксплуатации холодильника в среднем десять лет. Не стоит держать дома устаревшую технику и уж тем более не нужно отвозить ее на дачу или к родственникам. Если жаль выбрасывать на помойку старые электроприборы, то нужно хотя бы раз в год показывать их специалистам, чтобы удостовериться в исправности.

# происшествия

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