Из-за горящего холодильника минские спасатели эвакуировали девять человек

Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали хозяев квартиры и девять человек с верхних этажей, пишет газета «Рэспублiка».
Александр Лапаник, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Срок эксплуатации холодильника в среднем десять лет. Не стоит держать дома устаревшую технику и уж тем более не нужно отвозить ее на дачу или к родственникам. Если жаль выбрасывать на помойку старые электроприборы, то нужно хотя бы раз в год показывать их специалистам, чтобы удостовериться в исправности.