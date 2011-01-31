Из-за беспорядков в Египте белорусские туристы активно сдают путевки

Беспорядки в Египте повлияли и на деятельность белорусских тур-агентств. До сих пор эта страна была одним из самых продаваемых направлений.

В течение прошедшей недели интерес к египетским курортам стремительно падал. Теперь же туристы активно сдают билеты, отказываются от путевок, а в агентствах туры в Египет стараются вообще не продавать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Образцова, представитель туристического агентства:

Сегодня нам позвонили около 30 туристов — они хотят отказаться от поездки, вплоть до мартовских вылетов. До 2 февраля многие агентства приостановили продажу путевок в Египет. Стараемся, конечно, не продавать это направление. Стараемся ориентировать туристов на что-то более интересное и стабильное в плане подобных ситуаций.