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Из-за аномально холодной погоды на севере Индии погибли уже более 140 человек

10 января 2012 12:47
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Гибнут в основном бездомные и бедняки. Врачи в местных больницах говорят, что это не предел. Холодная волна продолжает распространяться по северу страны. Температура в штате Химачал-Прадеш упала до минус 4, а в долине Кангра впервые за 35 лет прошел снегопад.

Очередной температурный рекорд побит в штате Орисса: впервые за полвека там ниже 7 мороза.

Департамент метеорологии страны связывает аномальные холода с изменением движения ветра и называет эту зиму самой чудовищной за последние десятилетия.

# происшествия # Природные катаклизмы

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