Из-за аномально холодной погоды на севере Индии погибли уже более 140 человек

Гибнут в основном бездомные и бедняки. Врачи в местных больницах говорят, что это не предел. Холодная волна продолжает распространяться по северу страны. Температура в штате Химачал-Прадеш упала до минус 4, а в долине Кангра впервые за 35 лет прошел снегопад.



Очередной температурный рекорд побит в штате Орисса: впервые за полвека там ниже 7 мороза.



Департамент метеорологии страны связывает аномальные холода с изменением движения ветра и называет эту зиму самой чудовищной за последние десятилетия.