Из воды извлечены тела 29 человек, погибших в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем

По данным МЧС России, при крушении самолет развалился на три части, две из которых упали в реку Тулоша, впадающую в Волгу. При ударе о землю самолет загорелся.

По версии Росавиации, Як-42, разбившийся под Ярославлем, не смог набрать высоту и столкнулся с антенной маяка.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта».

На подмосковном аэродроме Раменское в район катастрофы готовится к вылету самолет Ил-76, на борту которого 29 человек — сотрудники отряда «Центроспас» и психологи МЧС России.

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