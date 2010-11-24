Из трактора на дорогу в Гомельской области выпала девятилетняя девочка и погибла

Девочка получила травмы, от которых умерла по дороге в больницу, сообщаетwww.ctv.by со ссылкой на «Звязду».
Тела двух гражданских были найдены на южнокорейском острове Енпхендо, атакованном Северной Кореей во вторник. Об этом сообщает «BBC».
Такие тренинги пройдут не только в северном регионе, но и по всей стране.
Прокуратура Центрального района возбудила дело по ст.168 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК Беларуси, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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