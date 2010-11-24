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Из трактора на дорогу в Гомельской области выпала девятилетняя девочка и погибла

24 ноября 2010 15:31
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Трагедия произошла в деревне Вышемир в Речицком районе 20 ноября. Трактор «Т-16» под управлением 44-летнего водителя поворачивал на перекрестк, и в этот момент из кабины выпала девочка.

Девочка получила травмы, от которых умерла по дороге в больницу, сообщаетwww.ctv.by со ссылкой на «Звязду».  

# происшествия

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