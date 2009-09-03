Из-под завалов в Москве извлечены белорусы

Спасатели извлекли четырех пострадавших из-под завалов обрушившегося гаража на Кожевнической улице.

«В настоящее время извлечен четвертый пострадавший с различными травмами. Все пострадавшие - граждане Республики Беларусь», - сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Москве Евгений Бобылев.

«У четвертого пострадавшего переломом лодыжки, ему уже оказана первая медицинская помощь», - отметил он и добавил, что, по данным МЧС, людей под завалами не осталось.

В настоящее время на месте происшествия вместе со спасателями и врачами работают представители следственных органов. Ранее в срочном порядке уже госпитализированы трое пострадавших, которых спасатели извлекли из-под завалов подземной многоуровневой стоянки.

У двоих госпитализированных переломы позвоночника, костей, закрытые черепно-мозговые травмы. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Еще одного мужчины как средней тяжести. Трое мужчин госпитализированы в НИИ Склифосовского, 1-ю градскую больницу и 7-ю городскую клиническую больницу.

Подземная стоянка, где произошло обрушение, является частью строящегося делового центра на территории Московского фурнитурного завода, расположенного на Кожевнической улице, дом 8/4, сообщает «Интерфакс-Запад».