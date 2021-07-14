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Из озера в Дзержинске достали тело 45-летнего мужчины. Его нашли в 5 метрах от берега

14 июля 2021 17:00
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Новости Беларуси. В Дзержинске из Макавчицкого озера спасатели достали тело 45-летнего мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из озера в Дзержинске достали тело 45-летнего мужчины. Его нашли в 5 метрах от берега-1

Погибшим оказался местный житель. По предварительной информации, мужчина отдыхал в окружении друзей недалеко от зоны отдыха, где нет спасательного поста. Компания распивала спиртные напитки, после чего все пошли купаться. Когда вернулись, одного человека не досчитались. Его тело нашли в воде в 5 метрах от берега.

Следственный комитет проводит проверку. Причину смерти установит экспертиза.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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