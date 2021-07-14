Из озера в Дзержинске достали тело 45-летнего мужчины. Его нашли в 5 метрах от берега

Погибшим оказался местный житель. По предварительной информации, мужчина отдыхал в окружении друзей недалеко от зоны отдыха, где нет спасательного поста. Компания распивала спиртные напитки, после чего все пошли купаться. Когда вернулись, одного человека не досчитались. Его тело нашли в воде в 5 метрах от берега.

Следственный комитет проводит проверку. Причину смерти установит экспертиза.