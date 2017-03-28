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Из окна второго этажа в Бобруйске выпала 3-летняя девочка

28 марта 2017 15:02
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Новости Беларуси. С тяжелой сочетанной травмой трехлетняя девочка доставлена в больницу. Все произошло, когда ребенок остался в квартире один.

Мама уложила девочку спать и отлучилась в магазин.

Как и многие родители, рассчитывала: за пару минут с дочерью ничего не случится.

Девочка вышла на балкон и сорвалась вниз. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Семья, в которой едва не произошла трагедия, характеризуется как благополучная.

Беспечность родителей нередко приводит к непоправимым ошибкам.

В июле 2016-го сообщения о падении детей из открытых окон поступали практически ежедневно. Психотерапевты обращают внимание на возраст малышей.

«Это дети от года до 6-7 лет. Ребёнок в этом возрасте активно познаёт мир, познаёт жизнь. Если это совсем ранний возраст, то он, скорее всего, ещё не до конца тестирует и понимает, что перед ним не стена или стекло, а что-то, что не так крепко закреплено», – подчеркивает врач-психотерапевт Антон Сапронов (здесь подробнее).

# происшествия # Несчастный случай

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