Из окна второго этажа в Бобруйске выпала 3-летняя девочка

Новости Беларуси. С тяжелой сочетанной травмой трехлетняя девочка доставлена в больницу. Все произошло, когда ребенок остался в квартире один.

Мама уложила девочку спать и отлучилась в магазин.

Как и многие родители, рассчитывала: за пару минут с дочерью ничего не случится.



Девочка вышла на балкон и сорвалась вниз. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Семья, в которой едва не произошла трагедия, характеризуется как благополучная.

Беспечность родителей нередко приводит к непоправимым ошибкам.

В июле 2016-го сообщения о падении детей из открытых окон поступали практически ежедневно. Психотерапевты обращают внимание на возраст малышей.



«Это дети от года до 6-7 лет. Ребёнок в этом возрасте активно познаёт мир, познаёт жизнь. Если это совсем ранний возраст, то он, скорее всего, ещё не до конца тестирует и понимает, что перед ним не стена или стекло, а что-то, что не так крепко закреплено», – подчеркивает врач-психотерапевт Антон Сапронов (здесь подробнее).